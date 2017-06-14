Тагильчанка Марина Воронина признана лучшим соцработником Свердловской области
14 июня 2017, 10:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области завершился конкурс на лучшего соцработника. Победительницей стала тагильчанка Марина Воронина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Марина Воронина работает в Комплексном центре социального обслуживания населения Тагилстроевского района. Она награждена в номинации «Лучший завотделением социального обслуживания», пишет «Тагильский рабочий».
Отметим, что за первое место Марина получила 29 тыс. рублей. Денежные и иные ценные призы получили также другие участники.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей