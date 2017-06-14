Тагильчанка Марина Воронина признана лучшим соцработником Свердловской области

Марина Воронина работает в Комплексном центре социального обслуживания населения Тагилстроевского района. Она награждена в номинации «Лучший завотделением социального обслуживания», пишет «Тагильский рабочий» .

Отметим, что за первое место Марина получила 29 тыс. рублей. Денежные и иные ценные призы получили также другие участники.