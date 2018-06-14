Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке мессенджера Telegram

Мосгорсуд оставил без изменений решение Таганского суда Москвы от 13 апреля о блокировке мессенджера, а апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership не удовлетворил.

Как утверждают юристы Telegram, при рассмотрении дела суд первой инстанции допустил ряд грубейших нарушений. Например, заявление об ограничении доступа к мессенджеру было подано неуполномоченным лицом. В данном случае заявителем мог быть только прокурор, а Роскомнадзор таких полномочий не имеет, считают в компании.

Кроме того, по мнению представителей Telegram, блокировка мессенджера, ее масштаб и эффект от нее нарушают баланс интересов общества и публичных интересов государства, связанных с защитой безопасности граждан.

В ФСБ и Роскомнадзоре, в свою очередь, заявляют, что из-за отказа Telegram соблюдать закон под угрозой оказываются простые люди, поскольку мессенджер, по заявлению спецслужбы, активно используют террористы при координации своих атак, сообщает «Интерфакс».