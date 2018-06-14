Школьник из Нижнего Тагила получил паспорт из рук вице-губернатора области (ВИДЕО)

Право выдачи паспорта предоставили Павлу Крекову, вице-губернатору Свердловской области.

На конкурсе «Я – гражданин России» видеоролик школьника оказался в числе победителей, это и послужило основанием для почетного права получения паспорта в торжественной обстановке.

Ролик семиклассника повествует о том, что такое быть россиянином: знать историю своей страны, интересоваться и участвовать в ее настоящем, любить родной город и способствовать развитию страны, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Участник конкурса создавал видеоролик вместе со своими родителями. Молодой человек признается, что надеялся на победу. А когда увидел свой ролик в числе лучших, испытал приятное удивление.