Школьник из Нижнего Тагила получил паспорт из рук вице-губернатора области (ВИДЕО)
14 июня, 16:05Общество
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12 июня 2018 года в Нижнем Тагиле ученику 7 класса торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Право выдачи паспорта предоставили Павлу Крекову, вице-губернатору Свердловской области.
На конкурсе «Я – гражданин России» видеоролик школьника оказался в числе победителей, это и послужило основанием для почетного права получения паспорта в торжественной обстановке.
Ролик семиклассника повествует о том, что такое быть россиянином: знать историю своей страны, интересоваться и участвовать в ее настоящем, любить родной город и способствовать развитию страны, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».
Участник конкурса создавал видеоролик вместе со своими родителями. Молодой человек признается, что надеялся на победу. А когда увидел свой ролик в числе лучших, испытал приятное удивление.
Видео: «Тагил-ТВ»
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