Яма без ограждений мешает проходу по тротуару в Кировграде (ФОТО)

Жители города Кировград жалуются на оставленную без ограждений яму. Коммунальщики провели ремонтные работы осенью 2017 года. В процессе ремонта тротуар был засыпан грунтом, но никакие ограждения не появились. Как рассказывает жительница Кировграда, ремонтные работы на данном участке уже давно не ведутся.

Рядом находится продуктовый магазин, в который ходят местные жители с детьми. В соседнем доме располагается учреждение социального обслуживания населения Свердловской области.

В сентябре 2017 года у дома 16 по улице Дзержинского была выкопана большая яма (проводились ремонтные работы). Яма не имеет каких-либо ограждений. Все работы произвели прямо на тротуаре. Сейчас чтобы подойти к магазину или вообще пройти к близлежащим домам необходимо с тротуара сойти на дорогу. В магазин приходят родители с детьми, которые могут упасть в эту яму пожаловалась жительница города Кировград.

Заместитель главы администрации Кировградского городского округа Владислав Калинин сообщил редакции TagilCity.ru, что работы осуществляло АО «Облкоммунэнерго».

Мне известно, что у дома 16 по улице Дзержинского выкопана яма. Ремонтные работы проводились еще в 2017 году. Ремонтными работами занимались сотрудники АО «Облкоммунэнерго». Свои обязательства по восстановлению дорожного покрытия они должны были выполнить. Возможно, что ремонтные работы выполнены не до конца пояснил заместитель главы администрации Владислав Калинин.

Чтобы узнать сроки окончания работ, а также причины отсутствия ограждений, редакция TagilCity.ru обратилась в АО «Облкоммунэнерго» к заместителю начальника Дмитрию Гнусову. Однако оперативный комментарий от него получить не удалось.