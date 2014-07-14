В Нижнем Тагиле фрезеруют улицу Серова (ФОТО)

Дорожники работают над фрезерованием покрытия, в скором времени приступят к асфальтированию. Как рассказал Владимир Ларионов, начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой», скорее всего, новое покрытие будут наносить на этой неделе. Всё зависит от погодных условий.

Напомним, на очереди – улица Носова. К ней подрядчик приступит, как только закончит улицу Серова. Не так давно дорожники завершили ремонт улицы Краснознаменная. Городской портал TagilCity.ru будет держать тагильчан в курсе надвигающихся и проходящих в городе ремонтов.