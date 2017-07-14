25 000 должников и неплательщиков алиментов Среднего Урала не смогут выехать за границу

Действенной мерой, подталкивающей граждан к оплате долгов, является введение запрета на выезд за границу. В то время как уральцы собираются в отпуск в другие страны, судебные приставы начали свою работу: они ограничили выезд за пределы Российской Федерации 25 347 должникам.

Люди накопили долги по оплате уголовных штрафов, алиментов, различных кредитов, услуг ЖКХ. Большая часть из них – это алиментщики: их 6 178 человек из общего количества должников.

Тем не менее, судебные приставы периодически организовывают круглосуточные посты в международном терминале аэропорта «Кольцово», где желающим поехать в отпуск предоставляется возможность рассчитаться со своими задолженностями, сообщает Е1.RU.

УФССП Свердловской области рекомендует всем собирающимся в поездку за границу воспользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», чтобы проверить, нет ли вас в этом «черном» списке.