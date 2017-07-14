Восстановление кровли в нижнетагильской школе №65 после урагана подходит к завершению

Так, стало известно, что в скором времени завершится ремонт пострадавшей в результате урагана 65-ой школы. Строители устанавливают пожарное ограждение и заканчивают монтаж системы снегозадержания. Кровля усилена креплениями, которые предотвратят снос крыши. В спортзале проводятся штукатурно-малярные работы и монтируются новые окна.

Помимо ремонта повреждённых после урагана зданий, в городе реализуют программу капремонта детских садов на общую сумму 60 миллионов рублей. Пластиковые окна будут установлены в 206, 63 и 148-ом детских садах.

Кроме того, начались конкурсные работы по проведению ремонта крыш в школах №1, 36 и 42/75, передает пресс-служба мэрии.