Храмы на Ганиной яме перед годовщиной расстрела царской семьи продезинфицировали

Храмы на Ганиной яме перед годовщиной расстрела царской семьи продезинфицировали
Храмы на Ганиной яме перед годовщиной расстрела царской семьи продезинфицировали
Сегодня, 11:32ОбществоФото: пресс-служба ЦВО
Перед годовщиной расстрела царской семьи военные продезинфицировали храмы и другие прилегающие объекты на Ганиной яме.

Накануне Царских дней в Екатеринбурге, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО провели дезинфекцию пяти храмов, расположенных на территории монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме.

Военные обработали не только церкви, но и лестницы и пешеходные мосты дезраствором.

Решение о проведении дезинфекции объектов было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным в ответ на обращение Екатеринбургской епархии, отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, церковь будет построена на месте заброшенной воинской части рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, где были предположительно найдены останки Демидовых. С таким предложением выступил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

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Екатеринбург
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