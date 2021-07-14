Татьяна Минеева открыла приемную по вопросам налоговой и финансовой грамотности

"Мы видим по сферам обращений, что у бизнеса есть белые пятна в области налоговой и финансовой грамотности, которые он стремится восполнить. Необходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления бизнеса в Москве, а также для его развития. Открытие новой приемной - один из логичных инструментов для реализации этого", - сказала Минеева.