Татьяна Минеева открыла приемную по вопросам налоговой и финансовой грамотности

Как сообщает tass.ru, руководителем новой общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве назначен Борис Федосимов. Отмечается, что это стала 26-я по счету общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве по вопросам налогового, финансового права и административных споров и седьмая в Центральном административном округе. Приемная находится по адресу Милютинский переулок, 9.
По словам бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, несмотря на лето, сейчас необходимо открывать такие центры, потому что предприниматели нуждаются в оперативных консультациях и поддержке.
"Мы видим по сферам обращений, что у бизнеса есть белые пятна в области налоговой и финансовой грамотности, которые он стремится восполнить. Необходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления бизнеса в Москве, а также для его развития. Открытие новой приемной - один из логичных инструментов для реализации этого", - сказала Минеева.
Она также отметила, что в новой приемной, как и в других, представители бизнес-сообщества смогут получить прямую юридическую поддержку от участников экосистемы уполномоченного, а также разобраться в правовых аспектах деятельности. Повышение правовой и финансовой грамотности бизнеса - одна из главных задач приемных.
По словам Татьяны Минеевой, с января по май текущего года к ней на рассмотрение поступило 192 обращения, из которых 151 относилось к административным спорам, а остальные - к уголовным. Команда московского бизнес-омбудсмена 49 раз добилась решения в пользу предпринимателей, из них тринадцать касались уголовно-правовой тематики.
Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева рассказала об открытии 23-й по счету общественной приемной для поддержки предпринимателей. Она стала второй на территории Северо-Восточного административного округа столицы.
Как рассказала бизнес-омбудсмен, руководителем новой приемной назначили общественного уполномоченного по вопросам технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Барно Турсунову.
По словам Татьяны Минеевой, в настоящее время в этой отрасли ожидается большой рост, который спровоцирует положительные изменения. В частности, бизнесу будет оказываться поддержка, а депутаты начнут предлагать новые законодательные инициативы.