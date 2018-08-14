Полная замена кровли произойдёт в школе №55 в Нижнем Тагиле

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Протекающая на протяжении 7 лет крыша в школе №55 будет полностью заменена. Установка гидроизоляции в образовательном учреждении произойдёт по указу врио главы города Владислава Пинаева.
Сюжеты: Нижний Тагил
14 августа временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время объезда жилых дворов и объектов социального назначения Дзержинского района посетил школу №55.
В образовательном учреждении на протяжении 7 лет протекала крыша. Владислав Юрьевич вместе со строителями поднялся на здание, чтобы ознакомиться с проблемой. Несмотря на то, что школа была принята к новому учебному году, врио главы города поручил полностью заменить кровлю, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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Фото: «Официальный сайт города Нижний Тагил»
Рабочие уже приступили к снятию старого кровельного пирога. Закончить работы планируется до 1 сентября. Дальнейшая установка гидроизоляции учебному процессу не помешает, заверили строители.
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