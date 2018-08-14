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Полная замена кровли произойдёт в школе №55 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полная замена кровли произойдёт в школе №55 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 22:30Общество
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