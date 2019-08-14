The Village посчитали сколько стоит жизнь в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил стал известен массовому зрителю благодаря телешоу «Наша Russia», в котором главные герои-тагильчане отправились за границу в качестве туристов. Благодаря им за жителями города закрепилась репутация развязных и шумных людей, а слово «Тагил» стало обобщающим для всех россиян на отдыхе.

Сами горожане очень не любят стереотипы о себе. Если кто-то узнает, что человек из Тагила, и приветствует его фразой «Тагил рулит!», то тагильчанина это вряд ли порадует,написали журналисты The Village.

Что касается доходов тагильчан, что, согласно опросам, низким уровнем считается зарплата в 15 тыс. рублей, средний уровень дохода начинается от 30 тыс., высокий уровень дохода стартует от 45 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты у бюджетников.

Сейчас многие высшие учебные заведения закрыли, поэтому молодежь уезжает поступать в другие города, а потом там остается жить и работать. В Нижнем Тагиле много колледжей, где можно получить специальность для работы на производстве, железной дороге или в сфере туризма,указано в статье.

Аренда жилья в Нижнем Тагиле начинается от 6 тыс., а самые дорогие квартиры для съёма обойдутся в 30 тыс. Средняя стоимость посуточной аренды начинается от тысячи рублей. Покупка однокомнатной квартиры обойдётся в сумму от 1 млн., жильё попросторнее и новее будет стоить от 1,5 млн. рублей. Отмечается, что с местными зарплатами покупка жилья для большинства тагильчан возможна только в ипотеку.

Центр города некоторым даже напоминает Петербург, здесь остались здания XIX века и послевоенные постройки. Многим нравится микрорайон Выя, особенно дома возле реки и парка. Это обычные панельки, но из окон открывается хороший вид. Именно в этих районах в основном сосредоточены городские развлечения,рассказала администратор «Типичного тагильчанина»

Цены на продукты питания в статье назвали «приемлемыми», продуктовую корзину на неделю для одного человека можно собрать примерно за 1 500–2 000 рублей. Стоимость похода в пиццерию оценивается примерно в 500 рублей на человека, в рестораны «Ем Сам» и «Своя компания» — от 1500, коктейли в барах, где обычно собирается молодёжь, стоят в пределах 250-300 рублей.

Нижний Тагил очень долго оставался городом, будто застрявшим в прошлом. Только в 2010-е годы у нас начали открываться супермаркеты, а до этого почти все местные ходили за продуктами на рынки и в торговые павильоны. Сейчас они закрылись, вместе со свойскими магазинами — торговыми точками шаговой доступности, где за прилавком сидит кассир,рассказала журналистам Екатерина Смирнова.

Что касается культурного отдыха, вход в музей на проходной УВЗ обойдётся в 60 рублей, экскурсия будет стоить 300. Билет в кино тагильчанину обойдётся в среднем в 270 рублей.