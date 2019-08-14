Владислав Пинаев получил «Рабочую карту тагильского градоначальника»

Мы проделываем огромную работу, чтобы достойно встретить 300-летний юбилей Нижнего Тагила. Мы — это не только администрация, но и все жители города. Например, зона отдыха на Руднике появилась в том числе благодаря работе активистов местного ТОС, а проект спортплощадки в Девятом посёлке начался с инициативы общественника Александра Коченкова,сказал Владислав Пинаев.

Напомним, Александр Коченков попросил построить в Девятом посёлке площадку для спортивных игр и проведения турниров. Мэр поддержал его идею и дал соответствующее поручению «Тагилгражданпроекту», а также пообещал оказать помощь в организации предстоящего турнира. Подробную информацию об этом вы можете узнать сами по тегу «#300лет» на главной странице TagilCity.ru. К карте будут прикрепляться все новости о каждом отдельном объекте, чтобы можно было следить за благоустройством Нижнего Тагила почти в режиме онлайн.