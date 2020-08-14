Эксперты назвали регионы с самым нездоровым образом жизни людей

В отдельных субъектах РФ доходы населения высокие, но продолжительность жизни людей маленькая. Ценности воспитываются и прививаются в микросоциуме. Если в регионе, городе или деревне принято пьянствовать, то подрастающее поколение и приезжие, тоже начнут пить, считает Николай Говорин.