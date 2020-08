Эксперты назвали регионы с самым нездоровым образом жизни людей

Наиболее остро проблема несбалансированного питания, употребления алкоголя и табака стоит в Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областях.

Такие факторы образа жизни негативнее всего сказываются на состоянии здоровья населения именно этих регионов России, пишет NEWS.ru. Роспотребнадзор опубликовал данные за 2019 год. В документе сказано, что, помимо вышеперечисленных регионов, вредные привычки и неправильное питание очень плохо отражаются на здоровье населения Хакасии, Удмуртии, Еврейской автономной области, Камчатского и Приморского краев. Меньше всего вредным привычкам подвержены люди на Алтае, в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Тыве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе. В целом по стране более 50% россиян ведут неправильный образ жизни, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уверен, что на ведение людьми здорового образа жизни влияют этнокультурные особенности их региона. И социально-экономическая ситуация тут не причем. В отдельных субъектах РФ доходы населения высокие, но продолжительность жизни людей маленькая. Ценности воспитываются и прививаются в микросоциуме. Если в регионе, городе или деревне принято пьянствовать, то подрастающее поколение и приезжие, тоже начнут пить, считает Николай Говорин.

