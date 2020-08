Треть жителей Свердловской области заявили, что работают более десяти часов в день

Проведенный службой исследований опрос среди соискателей Свердловской области показал, что треть уральцев посвящают решению рабочих вопросов более десяти часов в день, сообщает пресс-служба HH.RU.

Таким образом, 31% свердловчан посвящают рабочим вопросам более 10 часов в день, 50% респондентов трудятся от шести до десяти часов в день и 14% — менее шести часов. Больше времени на рабочие задачи приходится тратить руководителям компаний. Так, 39% из них тратят на работу больше десяти часов в день. Рядовых сотрудников с таким рабочим графиком — 26%. В отдельных профессиональных сферах регулярные переработки получаются у представителей автомобильного бизнеса, сотрудников гостиниц и общепита, сфер по добыче сырья, транспорта и логистики. Наименьшая напряженность в течение дня наблюдается у представителей науки, образования, искусства, развлечений, а также масс-медиа. При этом 43% респондентов отмечают, что продуктивными оказываются только четыре-шесть часов, а 26% — шесть-десять часов. По словам руководителя пресс-службы HH.RU Анны Осиповой, 60% свердловчан считают, что в последний год они начали больше работать, а 38% отмечают, что у них ничего не поменялось. Оптимальным уровень рабочей нагрузки считают 40% опрошенных. Еще 29% признались, что число задач и темпы слишком высокие. Кроме того, 17% заявили, что готовы брать дополнительную работу.

