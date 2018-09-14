Начальник антикоррупционного отделения в Екатеринбурге осужден на 2,6 года за взятки
В Екатеринбурге бывший начальник подразделения противодействия коррупции признан виновным в получении взяток.
В 2017 году экс-начальник антикоррупционного отделения получил 100 тыс. рублей за изъятие автомобиля и груза, который в нем находился. Кроме того, за эти деньги он должен был организовать проверку в отношении двух предприятий, являющихся коммерческими.
Также в 2017 году подсудимый предложил екатеринбуржцу заплатить ему 500 тыс. рублей. Взамен он обещал посодействовать в завершении уголовного преследования в отношении мужчины. Однако реальной возможности для этого у него не было. После получения взятки подсудимый был задержан.
Суд назначил обвиняемому 2,6 года колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 220 тыс. рублей. Работать в правоохранительных органах мужчина не сможет три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.