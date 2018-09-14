Начальник антикоррупционного отделения в Екатеринбурге осужден на 2,6 года за взятки

В 2017 году экс-начальник антикоррупционного отделения получил 100 тыс. рублей за изъятие автомобиля и груза, который в нем находился. Кроме того, за эти деньги он должен был организовать проверку в отношении двух предприятий, являющихся коммерческими.

Также в 2017 году подсудимый предложил екатеринбуржцу заплатить ему 500 тыс. рублей. Взамен он обещал посодействовать в завершении уголовного преследования в отношении мужчины. Однако реальной возможности для этого у него не было. После получения взятки подсудимый был задержан.