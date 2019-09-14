«Ей осталось несколько дней». Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме

Как рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, врачи прогнозируют, что ей осталось жить несколько дней, так как начался отёк мозга. Медики испробовали все возможные методы лечения. Также он добавил, что близкие Заворотнюк «готовятся к ее уходу».