«Ей осталось несколько дней». Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме
Сегодня, 17:04ОбществоФото: Анастасия Заворотнюк/instagram.com
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Актриса Анастасия Заворотнюк находится в медикаментозной коме в одной из клиник Москвы, пишет ТАСС. В палату к актрисе не пускают никого, кроме мужа.
Как рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, врачи прогнозируют, что ей осталось жить несколько дней, так как начался отёк мозга. Медики испробовали все возможные методы лечения. Также он добавил, что близкие Заворотнюк «готовятся к ее уходу».
Ранее предполагаемой причиной госпитализации актрисы назвался рак мозга. Разин считает, что её здоровье могли ухудшить продолжительный стресс и якобы увлечение методикой омоложения стволовыми клетками.
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