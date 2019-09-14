В Свердловской области заведено уголовное дело по факту гибели детей в пожаре

Следователи назначили комплекс необходимых экспертиз, идёт допрос свидетелей. Одной из версий пожара рассматривается неисправность бытового обогревателя.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, девочки находились в доме со своей 27-летней мамой. Отец детей в это время был на работе. На учёте в полиции семья не состоит.

Также к проверке по факту происшествия подключилась прокуратура. По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марина Канатовой, точная причина смерти детей в пожаре будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. После чего, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сообщение о пожаре в одном из домов посёлка Нейво-Рудянка поступило утром 14 сентября. В огне погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения.