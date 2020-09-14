Бывший сенатор от Башкирии обвинил клан Рахимова в организации убийств

Перед пересмотром дела бывшего сенатора в телеграм-каналах стало распространяться его видеоинтервью. Его записали на телефон в местах лишения свободы. Так Изместьев рассказал, что заказчиками теракта перед выборами 2003 года выступил сын президента Башкирии Урал Рахимов. Об этом пишут «Новые известия».