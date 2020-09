Бывший сенатор от Башкирии обвинил клан Рахимова в организации убийств

Бывший член Совета Федерации от Башкортостана Игорь Изместьев заявил, что совершение преступлений ему заказывали экс-президент региона Муртаза Рахимов и его сын Урал Рахимов. Сам Изместьев отбывает наказание за многочисленные убийства.

Перед пересмотром дела бывшего сенатора в телеграм-каналах стало распространяться его видеоинтервью. Его записали на телефон в местах лишения свободы. Так Изместьев рассказал, что заказчиками теракта перед выборами 2003 года выступил сын президента Башкирии Урал Рахимов. Об этом пишут «Новые известия». «Цель этого преступления, по большому счету… Удержание власти, передача по наследству и захват топливно-энергетического комплекса республики», — признался экс-сенатор. Изместьев добавил, что террористический акт был элементом предвыборной кампании. Преступление совершили члены «кингиссепской группировки». Ее главарь Сергей Финагин оказывал коллекторские услуги. Поэтому на него обратили члены семьи Рахимовых. Они стали давать Финагину задания устранять конкурентов. Так бывший директор Новоуфимского НПЗ Салават Гайнанов поплатился за то, что хотел составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову. Изместьев сообщил, что Рахимов также заказал убийство бывшего главного бухгалтера Башкирской топливной компании Валерия Сперанского. Тот был в курсе финансовых и личных секретов Урала Рахимова. Сын президента лично разрабатывал пути ликвидации конкурентов. Бывший глава Башкортостана разрешал отпрыску делать это, пояснил заключенный. «Он не был ведущим, он был ведомым. Поэтому основную скрипку и всю идеологию воплощения, все придумывалось и создавалось сыном», — считает Изместьев. Вся эта информация присутствует в деле. Бывший член Совфеда сказал, что дело можно пересмотреть и изменить ситуацию. Новый суд должен пройти 30 сентября текущего года. Напомним, что активизация дел против семьи Рахимовых совпала с их попыткой опять заняться политикой. Многие эксперты считают, что именно Рахимовы организовали недавние протесты в республике. К примеру, племянница Муртазы Рахимова призывала людей не подчиняться чиновникам, чтобы «резьба российского авторитаризма оказалась сорвана».

