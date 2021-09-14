Депутат Госдумы предложил решать проблемы с мигрантами по аналогии с ОАЭ

Заместитель председателя думского комитета по делам национальностей Шамсаил Саралиев выступил с заявлением, в котором рассказал, как правительству России лучше решать актуальные проблемы, связанные с трудовой миграцией.

Властям Российской Федерации целесообразно принимать во внимание опыт арабских государств, полагает Саралиев. Об этом пишут корреспонденты информационного издания news.ru. Официальный представитель Госдумы России напомнил о том, что правительства ОАЭ и Кувейта приняли меры, в результате которых мигранты перемещаются по территориям стран исключительно в сопровождении. По словам Саралиева, иностранных граждан не оставляют с момента их прибытия в аэропорты. Шамсаил Саралиев акцентировал внимание на том, что в нашей стране не должно быть мигрантов, которые «непонятно что делают, болтаются и шатаются». По его словам, в арабских государствах ответственность за все группы приезжих лиц несут определенные организации, причем начиная от аэропорта и непосредственно до строительного объекта. При завершении трудовой деятельности мигрантов сопровождают и до аэропорта, то есть под наблюдением ответственных структур они находятся постоянно. «Там этих проблем не происходит, в тех же Арабских Эмиратах, в Кувейте», — резюмировал российский парламентарий. В населенном пункте Бужаниново недалеко от Сергиева Посада недавно изнасиловали и убили пенсионерку. Совершение этого преступления инкриминируют мигрантам из Республики Таджикистан. Тело 67-летней женщины 13 сентября обнаружили в лесополосе рядом с селом Бужаниново. Подозреваемые – двое трудовых мигрантов – задержаны. По информации сотрудников пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа, мигранты из Таджикистана трудились на строительном объекте местного садового некоммерческого товарищества.

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