Дорожному хулигану предстоит ответить за оскорбление милиционеров и ложный донос на них
14 октября 2010, 17:16ОбществоАнка
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Как рассказали корреспондантам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в нижнетагильской транспортной прокуратуре, возбуждением двух уголовных дел обернулась для 33-хлетнего жителя Екатеринбурга безбилетная поездка в электричке Серов – Нижний Тагил.
Сначала пьяный «заяц» обругал контролера, потребовавшего оплаты проезда, потом сотрудников милиции. За это правоохранители написали заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителей власти. Но хулиган написал встречное заявление, что милиционеры его, якобы, избили и показал синяки, которые, как выяснилось позже, получил за несколько дней до этого во время драки в Верхотурье.
Опрошенные пассажиры электрички подтвердили правоту милиционеров. Впрочем, буйный пассажир тоже во всем сознался. За ложный донос и публичное оскорбление представителей власти ему грозит до 3-х лет лишения свободы, либо штраф до трехсот тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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