Дорожному хулигану предстоит ответить за оскорбление милиционеров и ложный донос на них

Сначала пьяный «заяц» обругал контролера, потребовавшего оплаты проезда, потом сотрудников милиции. За это правоохранители написали заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителей власти. Но хулиган написал встречное заявление, что милиционеры его, якобы, избили и показал синяки, которые, как выяснилось позже, получил за несколько дней до этого во время драки в Верхотурье.