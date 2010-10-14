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Каждый пятый свердловский милиционер попадет под сокращение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждый пятый свердловский милиционер попадет под сокращение

14 октября 2010, 16:56ОбществоАнка
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