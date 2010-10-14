Каждый пятый свердловский милиционер попадет под сокращение

На встрече с личным составом он сообщил при этом, что «ни один сотрудник, который честно и добросовестно исполняет свои обязанности, работы не лишится». Зато в результате оптимизации штата средняя зарплата милиционеров должна вырасти до 30-33 тысяч рублей, передает Новый регион.