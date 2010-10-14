Каждый пятый свердловский милиционер попадет под сокращение
14 октября 2010, 16:56ОбществоАнка
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Об этом заявил новый глава областного ГУВД Михаил Бородин.
На встрече с личным составом он сообщил при этом, что «ни один сотрудник, который честно и добросовестно исполняет свои обязанности, работы не лишится». Зато в результате оптимизации штата средняя зарплата милиционеров должна вырасти до 30-33 тысяч рублей, передает Новый регион.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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