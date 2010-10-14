Ветеранов-пограничников зовут в ряды новой организации

Заявления принимаются по адресу: ул. Восточный проезд, 19. А в Интернете на сайте «Одноклассники.ру» создана группа «ПОГЗ «Нижнетагильская», где могут пообщаться ветераны пограничной службы. Сейчас есть предложение создать в Нижнем Тагиле музей боевой славы. Для него нужны экспонаты на пограничную тематику, принести которые просят тагильчан.