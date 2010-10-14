Ветеранов-пограничников зовут в ряды новой организации
14 октября 2010, 16:50ОбществоАнка
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Как отмечает городской портал ntagil.org, нижнетагильское отделение ветеранов пограничной службы ФСБ России получило официальный статус и объявило о приёме новых членов.
Заявления принимаются по адресу: ул. Восточный проезд, 19. А в Интернете на сайте «Одноклассники.ру» создана группа «ПОГЗ «Нижнетагильская», где могут пообщаться ветераны пограничной службы. Сейчас есть предложение создать в Нижнем Тагиле музей боевой славы. Для него нужны экспонаты на пограничную тематику, принести которые просят тагильчан.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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