Доступная «недоступная» КТ и скандальный блогер. Итоги дня в Свердловской области

Жители Нижнего Тагила стали все чаще жаловаться на то, что в больницах города скапливаются большие очереди на компьютерную томографию. В ГБ № 1 рассказали, что это происходит из-за наплыва пациентов. Там отметили, что даже если бы коронавируса не было, то очереди все равно сохранились бы. При этом в Свердловском Минздраве уверены, что в скоплении очередей виноваты пациенты, а также нарушение масочного режима. О покупке новых аппаратов даже не идет и речи, несмотря на увеличение загрузки уже имеющегося оборудования, так как на это не только придется тратить 32 миллиона рублей, но еще и обучать сотрудников. Проблему возможно решить несколькими способами — попросить спонсорской помощи, скорректировать план маршрутизации. Однако поможет ли это в текущих условиях, когда заболеваемость коронавирусом вновь начала расти, а техника имеет свойство ломаться, как это произошло недавно в ГБ № 1?