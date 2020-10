Доступная «недоступная» КТ и скандальный блогер. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 октября.

Жители Нижнего Тагила стали все чаще жаловаться на то, что в больницах города скапливаются большие очереди на компьютерную томографию. В ГБ № 1 рассказали, что это происходит из-за наплыва пациентов. Там отметили, что даже если бы коронавируса не было, то очереди все равно сохранились бы. При этом в Свердловском Минздраве уверены, что в скоплении очередей виноваты пациенты, а также нарушение масочного режима. О покупке новых аппаратов даже не идет и речи, несмотря на увеличение загрузки уже имеющегося оборудования, так как на это не только придется тратить 32 миллиона рублей, но еще и обучать сотрудников. Проблему возможно решить несколькими способами — попросить спонсорской помощи, скорректировать план маршрутизации. Однако поможет ли это в текущих условиях, когда заболеваемость коронавирусом вновь начала расти, а техника имеет свойство ломаться, как это произошло недавно в ГБ № 1? Сами виноваты. Почему тагильчане по 12 часов проводят в очередях на томографию В Свердловской области 15 и 16 октября ожидается снег и заморозки. Ночью, 15 октября, похолодает до -4 градусов, а днем станет теплее до +10. 16 октября ночью температура снизится до +2 градусов, а днем снова потеплеет, но уже до +16. Днем ожидается сильный ветер с порывами ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, на территориях Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского объявлено предупреждение первой степени опасности, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями с 13 октября 20.00 по 14 октября 14.00. Синоптики обещают уральцам мокрый снег и сильный ветер Ночью 13 октября на улице Волгодонская в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль. Предварительной причиной пожара стал поджог. Сегодня стало известно, что сгоревший «ВАЗ-2114» принадлежал скандальному блогеру. Он проверяет магазины, заправки, следит за работой ведомств, а все результаты размещает в интернете. Автор скандальных видео сообщил, что накануне у него должен был выйти сюжет о несении службы сотрудниками ГИБДД и в ту же ночь его автомобиль сгорел. Он также отметил, что в его адрес поступали угрозы. В Нижнем Тагиле у скандального YouTube-блогера сгорела машина В Екатеринбурге на улице Военной в воинской части был найден мертвым 30-летний лейтенант. В Росгвардии погибший служил в штабе радиационной, химической и биологической защиты. Информацию о смерти силовика подтвердили в ведомстве. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. В Екатеринбурге росгвардеец покончил с собой в военной части

