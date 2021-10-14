Глава компании «Россети»: Надежность электросетей остается их ключевым показателем

Глава компании «Россети»: Надежность электросетей остается их ключевым показателем
Глава компании «Россети»: Надежность электросетей остается их ключевым показателем
Сегодня, 18:16ОбществоФото: pixabay.com
На форуме «Российская энергетическая неделя» состоялась тематическая сессия по перспективам развития энергосетевого комплекса Российской Федерации.

В работе сессии приняли участие руководитель Минэнерго Николай Шульгинов, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, руководитель Системного оператора Федор Опадчий. Вместе с ними в дискуссии участвовали российские и иностранные эксперты и главы ведущих энергокомпаний.

Участники сессии подчеркнули необходимость совершенствования отраслевого планирования энергоотрасли. Это особенно актуально в связи с усилением роли возобновляемых источников энергии. В некоторых субъектах Российской Федерации доля ветровых и солнечных станций в энергобалансе весьма значительная, пишет newsnn.ru.

По мнению Андрея Рюмина, для энергоперехода предстоит решить не только перспективные, но и актуальные вопросы, в частности связанные с надежностью электросетей. Если говорить в целом, по мировым меркам надежность электросетевого комплекса нашей страны не вызывает сомнений. Однако в целом ряде регионов отмечен серьезный износ электрооборудования. Без решения этой проблемы нельзя говорить об эффективном развитии российской энергоотрасли.

Участники встречи рассмотрели ряд других важных вопросов. Это капитальные вложения в избыточную мощность, построенную по заявкам потребителей, и слабый уровень оплаты услуг со стороны населения в некоторых регионах. Также эксперты отметили отложенный эффект инвестиций в развитие «умного» учета, «субсидирование» компанией льготного технического присоединения. В минувшем году затраты только по категории до 15 кВт составили примерно 15 млрд рублей.

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