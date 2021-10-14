Глава компании «Россети»: Надежность электросетей остается их ключевым показателем

По мнению Андрея Рюмина, для энергоперехода предстоит решить не только перспективные, но и актуальные вопросы, в частности связанные с надежностью электросетей. Если говорить в целом, по мировым меркам надежность электросетевого комплекса нашей страны не вызывает сомнений. Однако в целом ряде регионов отмечен серьезный износ электрооборудования. Без решения этой проблемы нельзя говорить об эффективном развитии российской энергоотрасли.