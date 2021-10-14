В РЭО советуют онлайн-ретейлерам сокращать объемы упаковки

В письме главы РЭО Дениса Буцаева в Ассоциацию компаний интернет-торговли говорится о необходимости сокращения количества используемой упаковки. Например, часто товар сначала оборачивается несколькими слоями пластика или бумаги, а затем еще кладется в картонную коробку, а в каждую порцию заказанной еды кладутся пластиковые приборы. При этом часто еду заказывают на дом, где у каждого есть вилки и ложки, а пластиковые отправляются прямо в мусор. К слову, пластиковые приборы очень сложно извлекать из отходов, а значит очень сложно перерабатывать.