В РЭО советуют онлайн-ретейлерам сокращать объемы упаковки

В РЭО отметили, что в период пандемии произошел значительный рост в сфере онлайн-торговли и доставки товаров на дом. Так, «Яндекс.Еда», Delivery Club и X5 Group увеличили объемы доставки примерно в 4 раза. Это привело также к серьезному росту отходов упаковки. Рост составил десятки тысяч тонн, пишет iz.ru.
В письме главы РЭО Дениса Буцаева в Ассоциацию компаний интернет-торговли говорится о необходимости сокращения количества используемой упаковки. Например, часто товар сначала оборачивается несколькими слоями пластика или бумаги, а затем еще кладется в картонную коробку, а в каждую порцию заказанной еды кладутся пластиковые приборы. При этом часто еду заказывают на дом, где у каждого есть вилки и ложки, а пластиковые отправляются прямо в мусор. К слову, пластиковые приборы очень сложно извлекать из отходов, а значит очень сложно перерабатывать.
В РЭО также говорят о необходимости внедрения механизма залоговой (возвратной) тары. Владельцам маркетплейсов и других онлайн-торговых точек рекомендуют переход на единый тип перерабатываемой упаковки, что сделает переработку тары более простой.
Буцаев заявил, что онлайн-ретейлу сейчас рекомендуют сокращать объемы использования упаковки и переходить на перерабатываемую тару. В дальнейшем, когда будет создана соответствующая мусороперерабатывающая инфраструктура, эти требования могут сделать законом.