С оператором МОТИВ «Все дела» пойдут в гору

При разработке нового тарифа специалисты компании МОТИВ ориентировались, прежде всего, на абонентов, которые привыкли решать все дела на ходу: вести переговоры с партнерами, работать в Интернете.

Весомым преимуществом тарифа «Все дела» являются предоплаченные звонки на номера любых операторов по всей России. Ежемесячный пакет из 2000 минут позволяет выгодно звонить не только друзьям, живущим в соседнем доме, но «дальним» родственникам или деловым партнерам из любого региона РФ. Более того, абонентам предоставляется 2000 SMS, а также неограниченное количество MMS и безлимитный мобильный Интернет.

Если ежемесячный лимит на тарифе «Все дела» будет превышен, абоненту не придется сильно переплачивать: минута исходящего соединения на номера других операторов региона подключения будет стоить 1,5 рубля, SMS-сообщение – 1,2 рубля, а звонить абонентам МОТИВа и пользоваться мобильным Интернетом, как и прежде, можно будет без ограничений.

Абонентская плата составляет 1290 рублей в месяц. Пользователям тарифа не придется беспокоиться о балансе – достаточно раз в месяц пополнить счет для продления опции.