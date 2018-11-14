Авиакомпания «Россия» обновила меню бортовых обедов

Только свежие продукты, эксклюзивные рецепты и оригинальные сочетания - таково новое меню от шеф-повара компании «Аэромар», которая входит в группу «Аэрофлот» и обслуживает большинство рейсов авиакомпании. Для «России» мастер разработал основные блюда и специалитеты, основанные на открытиях высокой кухни.

В меню бизнес-класса появятся фриттата со шпинатом, говядина в соусе бальзамик, курица пикатта. Среди десертных блюд пассажирам предложат кофейную панакоту, малиновый флан и шубан с начинкой из яблока и карамели.

А для пассажиров эконом-класса на дальних рейсах будут предлагать два вида горячих блюд, десерты, традиционные горячие и прохладительные напитки. В полете на остров Бали или во Владивосток, например, можно угоститься припущенной треской или куриным филе в сливочном соусе с мускатным орехом и тертым сыром, говядиной чили кон карне или курицей в сырном соусе со сладким перцем.

Кроме того, в соответствии с индивидуальными предпочтениями, пассажирам будет предложено 15 вариантов специального бортового питания.

Отметим, что месяцем ранее авиакомпания закупила фарфоровую посуду и столовые приборы, которые будут подаваться пассажирам бизнес-класса. .