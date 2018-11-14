«Планета» снова жжет: интернет стал еще быстрее

В начале ноября уральский оператор связи «Планета» (бренд ITM Холдинга) представил новое поколение продуктов на базе технологии «Оптический Гигабит», увеличив скорость интернета по оптике с 200 до 500 Мбит в секунду. Скорость внутри сети как и прежде составляет рекордный 1 Гигабит в секунду.

Для всех пользователей гигабитной линейки увеличение скорости в 2,5 раза произошло без дополнительной платы.

Одновременно с ростом скоростей «Планета» представила обновленные версии популярных продуктов с оплатой за год вперед — СуперХит 2.0 и СуперОнайн 2.0. Прямо сейчас 5 тысяч клиентов-обладателей годовых продуктов могут в 2 два с лишним раза увеличить скорость по специальной цене. Требуется лишь перевести подключение к сети оператора на «Оптический Гигабит». Технология доступна на всей сети «Планеты» во всех городах присутствия. Для новых клиентов провайдера присоединение по оптической линии связи до конца ноября доступно бесплатно.

Напомним, что в Свердловской области до сих пор только два оператора связи массово предоставляют доступ в интернет на скоростях свыше традиционных 100 Мбит в секунду. И только оператор «Планета» использует технологию «оптическое волокно до квартиры» с выделенной полосой пропускания до каждого клиента, гарантирующей заявленную скорость.

По словам директора по маркетингу ITM Холдинга Олега Талалаева, «Планета» уже не первый раз задает новый отраслевой стандарт качества телекоммуникационных продуктов.

Время и комфорт сегодня — самые ценные ресурсы для жителя мегаполиса. Поэтому мы делаем гигабитные скорости абсолютной нормой для квартиры современного горожанина. Такой нормой для клиентов «Планеты» уже давно стали 4К-картинка на экране или возможность управлять просмотром с помощью паузы или перемотки на сотнях телеканалов,подчеркнул Олег Талалаев.

В пресс-службе ITM Холдинга дали понять, что несмотря на серию технологических прорывов, уже состоявшихся в 2018 году, до конца года бренд «Планета» еще раз порадует своих клиентов новыми полезными возможностями.