Свердловский губернатор дал указания по развитию коммунальной инфраструктуры
14 ноября на заседании областного правительства губернатор Свердловской области поставил задачу по качественному выполнению программ развитию коммунальной инфраструктуры, сообщает департамент информполитики региона.
По мнению Евгения Куйвашева основное внимание стоит уделить качеству оказываемых услуг ЖКХ, чистоте воздуха и воды, безаварийному прохождению отопительного сезона, благоустройстве населенных пунктов и ряду других направлений.
Приоритетным направлением работы должна стать реализация проекта «Чистая вода». В проект включена модернизация и строительство объектов водоснабжения в нескольких городах области, в том числе в Нижнем Тагиле.
Раскачиваться некогда. Эта работа требует безотлагательных мер, подчеркнул Евгений Куйвашев.
В начале октября в интернете появилось видео, на котором была запечатлена мертвая рыба в Черноисточинском пруду. Тогда эколог Андрея Волегов пояснил, что гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. По результатам анализов Минприроды было выявлено, что в пруду не превышена концентрация опасных веществ.
12 октября на народном сходе, организованном общественниками, начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев пояснил, что проект по реабилитации водоёма направлен на рассмотрение. Если проект одобрят, то его реализация начнется в 2021 году.
После этого Андрей Волегов провел пикет за реабилитацию водоёма уже в 2020 году. В результате было собрано около 500 подписей за перенесение финансирования проекта на 2020 год. Данное обращение было направлено Владимиру Путину и полпреду в УрФО Николаю Цуканову. После этого депутат госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин посетил Черноисточинский пруд вместе с журналисами. На своей странице он написал, что сброса со шламонакопителя в пруд нет, остатки сине-зеленых водорослей скопились на стенках плотины, реконструкция которой закончится в 2020 году.