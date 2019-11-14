Свердловский губернатор дал указания по развитию коммунальной инфраструктуры

По мнению Евгения Куйвашева основное внимание стоит уделить качеству оказываемых услуг ЖКХ, чистоте воздуха и воды, безаварийному прохождению отопительного сезона, благоустройстве населенных пунктов и ряду других направлений.

Приоритетным направлением работы должна стать реализация проекта «Чистая вода». В проект включена модернизация и строительство объектов водоснабжения в нескольких городах области, в том числе в Нижнем Тагиле.

Раскачиваться некогда. Эта работа требует безотлагательных мер, подчеркнул Евгений Куйвашев.

В начале октября в интернете появилось видео, на котором была запечатлена мертвая рыба в Черноисточинском пруду. Тогда эколог Андрея Волегов пояснил, что гибель рыбы связана с гниением сине-зеленых водорослей. По результатам анализов Минприроды было выявлено, что в пруду не превышена концентрация опасных веществ.

12 октября на народном сходе, организованном общественниками, начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев пояснил, что проект по реабилитации водоёма направлен на рассмотрение. Если проект одобрят, то его реализация начнется в 2021 году.