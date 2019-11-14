В храмах Нижнего Тагила помолятся о погибших в ДТП
Сегодня, 18:26ОбществоФото: инфармационный отдел Нижнетагильской епархии
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17 ноября во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий во всех храмах Нижнего Тагила состоятся поминальные службы, сообщает информационный отдел епархии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Молебны о жертвах ДТП и здравии всех участников дорожного движения пройдут по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения. Кроме того, всем верующим будут даны наставления о соблюдении Правил дорожного движения.
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