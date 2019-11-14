Жителей 9 поселка предупреждают об отключении электричества из-за замены опор ЛЭП
Сегодня, 13:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Филиал «Тагилэнергосетей» в Нижнем Тагиле 14 и 15 ноября будет проводить плановые работы по реконструкции ЛЭП. Из-за этого могут возникнуть перебои в подаче электроэнергии на 9 поселке, сообщает «Облкоммунэнерго».
Сюжеты: Нижний Тагил
Плановые отключения ожидаются в период с 10.00 до 16.00.
В рамках ремонтной программы ведется замена опор и проводов воздушной линии на участке протяженностью 5 км — жители этого района жаловались на качество электроснабжения,рассказал главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.
На реконструкцию направлено более двух миллионов рублей. Работы будут завершены до конца ноября.
Как отметили специалисты, проведение монтажа затруднятся самовольной застройкой. Рядом с опорами ЛЭП предприниматели самовольно возводят гаражи и иные хозяйственные строения. Незаконная застройка охранной зоны затрудняет доступ спецтехники.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей