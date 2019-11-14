Жителей 9 поселка предупреждают об отключении электричества из-за замены опор ЛЭП

Плановые отключения ожидаются в период с 10.00 до 16.00.

В рамках ремонтной программы ведется замена опор и проводов воздушной линии на участке протяженностью 5 км — жители этого района жаловались на качество электроснабжения,рассказал главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.

На реконструкцию направлено более двух миллионов рублей. Работы будут завершены до конца ноября.