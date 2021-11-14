Президент Владимир Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»

Издание сообщает, что свое обращение российский лидер начал с приветствия участников конкурса и подчеркнул, что «Артек» принимает финалистов «Большой перемены» уже второй год подряд. По словам Владимира Путина, все участники конкурса проявили себя очень достойно, показали свои способности, личностные качества и прекрасно справились со всеми заданиями, пишет transsibinfo.com.
В своем обращении президент государства отметил не только победителей конкурса «Большая перемена», но и всех, кому удалось попасть в финал. По его словам, финалисты добились прекрасных результатов, а многим из них до победы не хватило совсем немного. Однако, по мнению Путина, это сделает для них борьбу за победу в следующем году еще более интересной.
Президент подчеркнул, что финалисты достойно прошли все этапы «Большой перемены», и каждый из них понял — «Большая перемена» является не просто конкурсом, а дружной командой, которая объединяет сотни тысяч молодых людей со всей страны. Это площадка, где собираются единомышленники. Здесь ценят каждого участника и помогают поверить в собственные возможности, а также найти свой путь в жизни.
Также в своем выступлении Владимир Путин отметил, что благодаря идеям конкурсантов развивается «Большая перемена». В конкурсе появляются новые направления, образуются региональные команды. Кроме этого, в начале этого года стартовала акция активистов «Добрая суббота».
Конкурс «Большая перемена» предоставляет школьникам возможность добиться успеха в будущей профессии. По мнению президента, это очень важно, так как достижения молодых людей формируют будущее России. Путин выразил уверенность, что у школьников обязательно будут такие успехи, а опыт, который они получат от участия в конкурсе, в будущем послужит для них твердой опорой.
Напомним: финальная часть конкурса «Большая перемена» проводилась с девятого по тринадцатое ноября в международном детском центре «Артек».