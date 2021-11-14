Президент Владимир Путин поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»

В своем обращении президент государства отметил не только победителей конкурса «Большая перемена», но и всех, кому удалось попасть в финал. По его словам, финалисты добились прекрасных результатов, а многим из них до победы не хватило совсем немного. Однако, по мнению Путина, это сделает для них борьбу за победу в следующем году еще более интересной.