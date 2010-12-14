Депутаты запретят курение в общественных местах

Как пишет «Российская газета», в законопроекте «единороссов» реализуется до сих пор непроходная идея озапрете курения в общественных местах.В общественном транспорте курение полностью под запретом. Запрещаетсякурить в организациях культуры, в местах массового отдыха и большогоскопления людей, при проведении спортивно-зрелищных мероприятий, ворганизациях, осуществляющих деятельность по оказанию развлекательныхуслуг, в помещениях, занимаемых органами государственной власти,органами местного самоуправления, а также в кафе и ресторанах.