Депутаты запретят курение в общественных местах
14 декабря 2010, 07:51ОбществоОльга
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Думские «единороссы» подготовили и внесли в Госдуму новую версию закона «Об ограничении курения табака».
Как пишет «Российская газета», в законопроекте «единороссов» реализуется до сих пор непроходная идея озапрете курения в общественных местах.В общественном транспорте курение полностью под запретом. Запрещаетсякурить в организациях культуры, в местах массового отдыха и большогоскопления людей, при проведении спортивно-зрелищных мероприятий, ворганизациях, осуществляющих деятельность по оказанию развлекательныхуслуг, в помещениях, занимаемых органами государственной власти,органами местного самоуправления, а также в кафе и ресторанах.
Другая новация законопроекта предусматривает, чтобы сигареты продавалисьтолько в специализированных киосках. Это мера для того, чтобы дети неимели прямого доступа к табаку и был контроль за продажей сигарет.
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