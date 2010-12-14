К очередной порции морозов стоит подготовиться жителям Нижнего Тагила

На Свердловскую область надвигаются рекордные для этой зимы отрицательные температуры. Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, в пятницу начнет заметно холодать, но настоящие морозы будут в выходные и в понедельник. В Нижнем Тагиле столбик термометра опустится до -30 градусов, рассказала Галина Шепоренко. Но, на счастье нижнетагильских автолюбителей и коммунальщиков обильных снегопадов не ожидается.

На этой неделе пройдет небольшой снег , который не доставит особых проблем, считают синоптики. Всего с начала декабря на Нижний Тагил выпало 2,5 климатических нормы осадков. Почти по всей территории Свердловской области эти показатели превышены – если на севере области количество выпавших осадков превышает среднюю климатическую норму в 1,5 раза, то в южной части региона почти в три раза.