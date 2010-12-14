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Режим ЧС из-за снегопада в Нижнем Тагиле сегодня отменен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Режим ЧС из-за снегопада в Нижнем Тагиле сегодня отменен

14 декабря 2010, 10:58ОбществоОльга
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