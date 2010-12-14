Режим ЧС из-за снегопада в Нижнем Тагиле сегодня отменен

Ежесуточно на расчистке города задействовано до 103 единиц техники, треть их которых предоставили сторонние организации. При этом, снятие режима ЧС не означает снижение темпов работ, отмечает пресс-служба администрации города. В ночь на 15 декабря на уборку и вывозку снега снова выйдет спецтехника. Между тем, автоинспекторы Курганской и Тюменской областей попросили местных автолюбителей не ездить в соседнюю Свердловскую область. Как сообщает «УралПолит.Ru» со ссылкой на пресс-службу тюменской облГИБДД, поводом для такой просьбы стала тяжелая ситуация на дорогах Среднего Урала из-за снега.