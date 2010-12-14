В екатеринбуржском ресторане класса люкс посетителей кормили замороженной едой
14 декабря 2010, 14:56ОбществоОльга
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В итальянском ресторане «Дольче вита», который расположен в центре уральской столицы, посетителям подавали не свежие блюда, а заранее приготовленные и замороженные в холодильнике.
Это выяснилось в ходе проверки Роспотребнадзора. Как сообщает «Ura.ru», технология заморозки готовых продуктов активноиспользуется на Западе, у нее есть немало сторонников, утверждающих, чтопри правильной технологии такая еда не теряет своих качеств. Но притщательной проверке выяснилось, что в «Дольче Вите» не было нормативов осроке хранения и годности готовых и замороженных блюд.
По результатам проверки работа ресторана может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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