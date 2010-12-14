В екатеринбуржском ресторане класса люкс посетителей кормили замороженной едой

Это выяснилось в ходе проверки Роспотребнадзора. Как сообщает «Ura.ru», технология заморозки готовых продуктов активноиспользуется на Западе, у нее есть немало сторонников, утверждающих, чтопри правильной технологии такая еда не теряет своих качеств. Но притщательной проверке выяснилось, что в «Дольче Вите» не было нормативов осроке хранения и годности готовых и замороженных блюд.