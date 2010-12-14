«Засветись! Стань заметен на дороге». С таким призывом ГИБДД обращается к молодежи

В нем группа молодых танцоров, к одежде которых прикреплены различные световозвращающие элементы, в полной темноте исполняет танцевальную постановку на музыку DJ Леонида Руденко. В конце ролика звучит призыв от известной теле и радио ведущей Ольги Шелест ко всем участникам дорожного движения: носи одежду и аксессуары со световозвращающими элементами: «Стань заметен на дороге!» В ГИБДД уверены, что проводимая кампания поможет снизить число ДТП с участием пешеходов, особенно в темное время суток. По статистике, каждое третье ДТП с участием пешеходов происходит в темноте. В результате подобных происшествий ежегодно гибнут тысячи россиян, большинство из которых - молодые трудоспособные люди в возрасте от 18 до 35 лет.