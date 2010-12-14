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«Засветись! Стань заметен на дороге». С таким призывом ГИБДД обращается к молодежи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Засветись! Стань заметен на дороге». С таким призывом ГИБДД обращается к молодежи

14 декабря 2010, 17:47ОбществоАнка
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