Российские железные дороги продали «Рефсервис» за 2,5 млрд рублей

Сумма сделки составила 2,5 миллиарда рублей. О намерении РЖД продать акции стало известно еще летом этого года. Аукцион должен был пройти в англо-голландском формате, то есть сначала торги должны идти на повышение, а при отсутствии заявок — на понижение. Победившая в конкурсе компания занимается ремонтом грузовых вагонов, в этом году ее выручка уже превысила более 7 миллиардов рублей, пишут «Новые известия». Главный акционер компании – Александр Симонов, занимающийся бизнесом в сфере ремонта вагонов еще со времен первого президента РЖД Геннадия Фадеева, сообщает «Инфраньюс» .

Как рассказал представитель «РегионТрансСервис», стратегия компании предусматривает приобретение одного из крупных операторов вагонного парка. Именно вложения в «Рефсервис» оказались наиболее перспективными.

Дело в том, что помимо большого портфеля заказов на глубокую модернизацию существующих вагонов, «Рефсервис» обладает собственной ремонтной базой. Она включает ремонтные депо и персонал. Стратегия «Рефсервиса» подразумевает глубокую модернизацию парка компании за счет обновления энергоустановок для рефрижераторных контейнеров, также речь идет о закупке или аренде фитинговых платформ, в том числе для нужд Maersk, крупнейшего игрока на рынке перевозок.

Вложить в это направление победитель торгов планирует не менее 10 миллиардов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров убежден, что идея по предоставлению комплексной мультимодальной услуги, исключающей перетарку контейнеров в портах, может быть очень перспективна, заявил он «Коммерсанту». Компания, специализирующаяся на ремонте, получает хорошую возможность добиться окупаемости, если сертифицирует экономически обоснованный проект модернизации вагонов, продлив срок службы