ОКР продолжит работу по возвращению ВФЛА в World Athletics

Несколько лет назад к ВФЛА были применены временные санкции – федерацию лишили членства в WA. А в этом году организации выписали штраф в размере 10 миллионов долларов, который она не смогла оплатить в указанный период из-за сложного финансового положения. Поэтому в 2020 году российские атлеты не смогли получить нейтральный статус, который требуется для участия в международных соревнованиях. Однако позже стало известно, что World Athletics предоставил отсрочку для погашения штрафа.