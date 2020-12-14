ОКР продолжит работу по возвращению ВФЛА в World Athletics

ОКР продолжит работу по возвращению ВФЛА в World Athletics

Сегодня, 17:26ОбществоPhoto: pxhere.com
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о положении российской легкой атлетики в мировом сообществе. Также он обозначил дальнейшую стратегию развития этого вида спорта и призвал заинтересованные стороны объединиться для выхода из кризиса.

Как отметил глава комитета, положение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продолжает оставаться сложным, но решение совета World Athletics (WA), которое вступило в силу этим летом, дает возможность своевременно проработать все остро стоящие вопросы, сообщает vostokmedia.com.

Несколько лет назад к ВФЛА были применены временные санкции – федерацию лишили членства в WA. А в этом году организации выписали штраф в размере 10 миллионов долларов, который она не смогла оплатить в указанный период из-за сложного финансового положения. Поэтому в 2020 году российские атлеты не смогли получить нейтральный статус, который требуется для участия в международных соревнованиях. Однако позже стало известно, что World Athletics предоставил отсрочку для погашения штрафа.

Поздняков, озвучив эту ситуацию, также подчеркнул, что для возвращения ВФЛА устойчивых позиций в мировом спорте необходимо решить ряд финансовых и иных вопросов, по которым стоит возобновить переговоры и прийти к совместному решению. “Олимпийский комитет, в свою очередь, продолжает вести необходимую работу и призывает объединить усилия для более успешного развития российской легкой атлетики”, – говорит он.

Не так давно стало известно, что WA увеличил срок, отпущенный ВФЛА на доработку плана по восстановлению членства, до весны 2021 года. А нейтральный статус наши спортсмены смогут вернуть весной или раньше.

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