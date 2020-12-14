ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы года

В десятку самых упоминаемых персон вошли пять политиков, три музыканта и два спортсмена. Уже несколько лет подряд первое место в рейтинге занимает президент России Владимир Путин. Вторая позиция досталась k-pop-группе BTS, а третья — рэп-исполнителю Morgenshtern. На фоне событий в Беларуси и выборов в США в топ-5 самых обсуждаемых персон также ВКонтакте попали Александр Лукашенко и Дональд Трамп.