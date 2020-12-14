ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы года

ВКонтакте назвала самые обсуждаемые темы года

Вчера, 16:14
Общество
Photo: Вконтакте
ВКонтакте представила список самых обсуждаемых персон и тем года.

Рейтинг составлен с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics. В нём учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь. Список опубликован в специальном разделе (vk.com/2020), посвящённом итогам года компании.

Персоны года:

  1. Владимир Путин — 18,6 млн упоминаний.
  2. BTS — 8,6 млн.
  3. Morgenshtern — 3,2 млн.
  4. Александр Лукашенко — 3,1 млн.
  5. Дональд Трамп — 2,9 млн.
  6. Хабиб Нурмагомедов — 2,8 млн.
  7. Алексей Навальный — 2,6 млн.
  8. Лионель Месси — 2,3 млн.
  9. Ольга Бузова — 1,7 млн.
  10. Сергей Собянин — 1,6 млн.

В десятку самых упоминаемых персон вошли пять политиков, три музыканта и два спортсмена. Уже несколько лет подряд первое место в рейтинге занимает президент России Владимир Путин. Вторая позиция досталась k-pop-группе BTS, а третья — рэп-исполнителю Morgenshtern. На фоне событий в Беларуси и выборов в США в топ-5 самых обсуждаемых персон также ВКонтакте попали Александр Лукашенко и Дональд Трамп.

Темы года:

  1. Пандемия COVID-19 — 53,2 млн упоминаний.
  2. Карантин и самоизоляция — 39,4 млн.
  3. Поправки в Конституцию РФ — 3,9 млн.
  4. PlayStation — 2,4 млн.
  5. Протесты в Беларуси — 1,8 млн.
  6. Fortnite — 1,6 млн.
  7. Премия «Оскар» — 1,5 млн.
  8. Xbox — 1,3 млн.
  9. Лига чемпионов — 1,2 млн.
  10. Протесты в Хабаровске — 1,1 млн.

Разумеется, в 2020-м чаще всего поднималась тема пандемии COVID-19. Пользователи и сообщества обсуждали не только коронавирус, но и необходимость самоизоляции, а также соблюдения мер предосторожности.

Помимо пандемии, в течение всего года пользователей ВКонтакте волновали политические новости. В тройку самых обсуждаемых тем вошло голосование по поправкам в Конституцию России. Также одними из самых заметных событий стали протесты в Беларуси и Хабаровске.

Ежегодно в рейтинг попадают заметные фильмы, игры и культурные события. В 2020-м пользователи ВКонтакте писали о консолях PlayStation и Xbox — это связано с выходом новых поколений устройств, — а также о премии «Оскар» и игре Fortnite. Единственным спортивным событием в рейтинге стала Лига чемпионов.

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