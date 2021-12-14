«Норникель» станет инвестором реализации 70% программы обновления Норильска

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 120 млрд рублей на модернизацию и реновацию Норильска по программе софинансирования до 2035 года. Более 81 млрд рублей предоставит «Норникель», 24 млрд рублей — федеральный бюджет, оставшиеся средства выделят из бюджета Красноярского края.

«Утверждение комплексного плана развития Норильска на уровне правительства говорит о важной роли, которая этому заполярному городу отводится в развитии Арктического региона в целом. „Норникелем“ приветствуется аккумуляция усилий компаний и властей всех уровней по развитию Норильска. Со своей стороны предприятие намерено продолжить вкладывать средства и усилия в формирование комфортной и безопасной городской среды», — рассказал руководитель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин. Как сообщает Kp.ru, при этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что в перспективе опыт Норильска могут распространить и при исполнении других проектов, направленных на комплексную реконструкцию городов Крайнего Севера. Подчеркнем, что больше 50% от предоставленных средств — 66 млрд рублей — направят на обновление жилфонда в городе. Будут построены новые дома, произведено переселение граждан из аварийных зданий, выполнен капремонт. Вторая по значению статья расходов — ЖКХ. Сюда относятся работы по стабилизации грунтов, обновлению коллекторного и электросетевого хозяйства. Третье — будут построены соцобъекты. Речь идет о школе, двух детсадах, поликлинике, пожарном депо. Также будет разработана долгосрочная программа развития Норильска до 2035 года. Предполагается, что город может превратиться в один из центров арктического туризма и опорный пункт развития Таймыра в целом. Кроме этого, в планах — расширение научной базы города и привлечение в Норильск профессионалов из числа молодежи, оказание поддержки семьям. Как заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, реновация Норильска создаст такие условия, чтобы граждане, которые занимаются производством дорогого и необходимого для многих отраслей металла, жили в условиях комфорта. Депутат Заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова пояснила, что деньги на реализацию программы развития уже заложили в бюджет на будущий год. «Не сомневаюсь, что при успешной реализации всех наших инициатив Норильск может стать лидером Арктической зоны и отличным примером пилотного проекта для остальных регионов Севера», — подытожил глава Норильска Дмитрий Карасев.

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