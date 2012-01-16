«Короля автоворов» поймали с поличным

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийские телеканалы, Манодж Баккарвала, прозванный местными СМИ «королем автоворов», был задержан около пяти утра в Газипуре – пригороде индийской столицы. Во время ареста 36-летний Баккарвала находился за рулем автомобиля Volkswagen Vento, при нем был обнаружен пистолет 32-го калибра и патроны к нему.

Баккарвала считается самым известным угонщиком автомобилей на севере Индии. Кроме того, он также приобрел репутацию «мастера побега»: за 14 лет преступной деятельности полиция задерживала его несколько раз – только за последние годы – трижды, но всякий раз ему удавалось бежать из-под стражи. За информацию, которая помогла бы его аресту, полиция даже объявляла большую, по индийским меркам, награду – 100 тыс. рупий (около $2 тыс.), которая и сыграла ключевую роль в обнаружении Баккарвала.

Как сообщают местные СМИ, угонщик предпочитал воровать джипы, спортивные авто и дорогие мотоциклы. Нередко он угонял машину, угрожая автовладельцу оружием. При этом Баккарвала предпочитал действовать в ночное время на трассах без светофоров. Что ж, наворовался…

Алексей Гусев