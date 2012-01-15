Ворона на «ледянке» каталась с крыши дома как с горки (видео)
15 января 2012, 10:20Общество
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Жители Екатеринбурга из своего окна сняли забавное видео. На нем ворона скатывается с крыши дома на круглом плоском предмете, похожем на крышку от консервной банки. Скатившись вниз, ворона взяла в клюв «ледянку» и снова поднялась наверх.
После размещения на видеохостинге YouTube ролик получил много откликов от пользователей Интернета.
Многиеудивились сообразительности вороны. «Это ж надо было этой птице поднятьна улице колесо, рассчитать, что с его помощью возможно кататьсяс горки, поднять его на конек крыши! Здесь на лицо не только анализ,но и синтез знаний, что не всякий человек способен выполнить! Нетпредела уму птичьему!» — написал пользователь 5soz5.
Посмотреливидео и за рубежом. «That bird is a bro. We need to take joy in simplethings too («Эта птица — наш чувак. Нам бы тоже не помешало получатьудовольствие от простых вещей»)» — такой комментарий составили иноязычныепоклонники вороны.
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