Ворона на «ледянке» каталась с крыши дома как с горки (видео)

Многиеудивились сообразительности вороны. «Это ж надо было этой птице поднятьна улице колесо, рассчитать, что с его помощью возможно кататьсяс горки, поднять его на конек крыши! Здесь на лицо не только анализ,но и синтез знаний, что не всякий человек способен выполнить! Нетпредела уму птичьему!» — написал пользователь 5soz5.