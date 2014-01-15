Компания «Алл-Трейд» побеждает в конкурсе «Лучшая работа месяца»

Фирма «Алл-Трейд» победила в конкурсе по натяжным потолкам в номинации «Лучшая работа месяца» за декабрь 2013 года. Мы стараемся всегда прислушиваться к клиенту и подобрать наилучший вариант, не в ущерб качеству работы. Гибкая ценовая политика позволяет нам выполнять работу качественными материалами как на малобюджетных, так и эксклюзивных объектах.

Иногда нашим специалистам приходилось исправлять как свою, так и чужую работу. Свои огрехи получались из-за нарушения технологии установки потолка в угоду клиенту. Но мы стараемся всегда исполнять свои гарантийные обязательсятва без лишней волокиты и бюрократии, у нас все вопросы решаются по телефону. А анализируя чужой брак, пришли к выводу, что работа выполнялась неопытными монтажниками. Для нас важнее рекомендации, чем пару тысяч рублей прибыли.