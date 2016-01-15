2016 год стал тёмным будущим. В бюджете Нижнего Тагила закончились деньги на уличное освещение

В редакцию TagilCity.ru обратился читатель,заметивший то, как рано в Нижнем Тагиле гаснет уличное освещение:

Освещение в ночное время выключают раньше положенного! Смена у нас на заводе длится до полуночи, а в 00:30 освещения улиц уже нет, хотя должно быть до двух часов ночи. Хотелось бы узнать то, в связи с чем происходит такая экономия на безопасности людей?

Проблема действительно имеет место. И не только для заводчан, работающих до полуночи. О ранних отключениях внутридворового освещения, а также о том, что где-то его не включают вовсе, массово сообщают жители Нижнего Тагила. Конечно, всех интересуют причины этого.

Ответ городских чиновников оказался немного предсказуем. Всё дело в отсутствии средств в бюджете Нижнего Тагила.

Временное ограничение освещения дворовых территорий реализуется как вынужденная мера в условиях ограниченного бюджета и наличия задолженности за потребленную электроэнергию рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила.

Кроме того, в Администрации сослались на передовой опыт других городов. В том числе Екатеринбурга, где освещение внутридворовых территорий осуществляется за счёт жильцов. Но суть ситуации в том, в Нижнем Тагиле горожане сталкиваются с проблемами освещения не только внутридворовых территорий, в то время как в Екатеринбурге около 200 улиц освещается круглосуточно, а порядок работы фонарей на остальных улицах чётко регламентирован.

Так, с января по апрель и с сентября по декабрь на немагистральных улицах Екатеринбурга освещение включается в 5:30 минут, а гаснут фонари в 1:30. Что же в Нижнем Тагиле?

Графики работы освещения во внутридворовых территориях будут окончательно сформированы и опубликованы до конца января 2016 года сообщила пресс-служба Администрации Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru

Сейчас тагильчанам остаётся только ждать, а пока ходить едва ли не на ощупь. Но нельзя не упомянуть и о положительном моменте! Световой день сейчас становится всё длиннее, а значит, когда новые графики будут опубликованы, многие тагильчане уже не будут нуждаться в фонарях, ведь дорогу будет освещать прекрасный тагильский рассвет или закат.