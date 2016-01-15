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2016 год стал тёмным будущим. В бюджете Нижнего Тагила закончились деньги на уличное освещение
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2016 год стал тёмным будущим. В бюджете Нижнего Тагила закончились деньги на уличное освещение

15 января 2016, 09:35ОбществоПавел Щербина
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