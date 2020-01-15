«Покупали себе как игрушку». В Нижнем Тагиле продают майнинг-ферму

По словам продавца Екатерины, ферма покупалась в специализированном магазине в Екатеринбурге в 2018 году.

Нам её готовую привезли, поставили и включили. Была гарантия и если были проблемы, нам её удалённо настраивали. Муж покупал себе игрушку, а сейчас она просто стоит, шумит. Работает без проблем,рассказала Екатерина.

Девушка пояснила, что ферма использовалась для добычи криптовалюты Ethereum. Также одной из причин продажи девушка назвала нестабильный курс электронной валюты.

Раньше курс был более стабильный, а сейчас нам это не так интересно. Эта валюта может и взлететь в цене, а может и упасть,пояснила Екатерина.

Напомним, в ноябре 2019 года житель Нижнего Тагила попался на уловку мошенников и лишился 700 тысяч рублей, выставив в интернете объявление о продаже майнинговой фермы, писало 66.ру. Мужчина продавал полный набор для добычи криптовалюты за 790 рублей. На объявление откликнулся потенциальный покупатель, представившись жителем Красноярска. И уговорил продать ему только 17 видеокарт, при этом он просил уступить в цене 90 тысяч рублей. Мужчина отправил комплектующие курьерской службой СДЭК наложенным платежом. Посылку у него забрал мужчина на автомобиле Land Rover, который заполнил документы на фирменных бланках и отдал продавцу копии накладной.

Через некоторое время тагильчанин заволновался, так как ему не пришло электронное уведомление о приёме посылке. Позвонив в СДЭК, он выяснил, что курьера по фамилии Колобков у них нет.