В Екатеринбурге посреди дороги похоронили человека

Об этом рассказал владелец крупной производственной базы Кирилл Говорухин, который ведет спор с ЕМУП «Служба городских кладбищ». Он пытается отстоять возможность сохранить проезд к базе через кладбище.

Вчера пригнали спецтехнику на дорогу, разобрали забор, который мы поставили. Выдолбили яму в асфальте. Сотрудники базы успели снять на фото еще раскопанную могилу, на вершине которой была табличка с моей фамилией и годами жизни. Этим утром там похоронили человека. То есть одна могила находится прямо на дороге. Когда снег стает, она будет прямо посреди асфальта,рассказал Говорухин.

Начальник «Службы городских кладбищ» Константин Калашников заявил, что могила расположена на территории кладбища, а не на дороге.

Нами был выделен земельный участок заявителю, и на этой земле мы произвели захоронение. Никакой дороги там нет. Это не асфальт, а грунтовая дорога (самострой). Рядом находятся могилы. Сейчас на этом участке разрабатывается новая секция, захоронения будут продолжаться и сегодня, и завтра,сообщил Калашников.

Также он отметил, что слова владельца базы о табличке с его именем на могиле являются неправдой. Говорухин в свою очередь считает, что сотрудники ЕМУП хотят захоронить всю дорогу, отрезав базу от подъезда.