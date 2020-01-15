В Москве не состоялась трансляция послания Путина на фасадах телеграфа и гостиницы
Сегодня, 16:21ОбществоФото: twitter.com/Ovcharenko95
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В Москве сорвалась прямая трансляция послания Владимира Путина к Федеральному собранию, которая должна была пройти на фасадах Центрального телеграфа и гостиницы «Космос», сообщает «Медуза».
Также трансляции не было и на одном из домов на Новом Арбате.
Камеры стоят и ждут, когда же начнётся трансляция послания Путина на одном из фасадов на Новом Арбате, как ранее и обещали. Камеры ждут, послание началось, а трансляции нет,сообщил в Твиттере корреспондент «Эха Москвы» Олег Овчаренко.
О том, что прямое включение послания на фасаде гостиницы «Космос» не состоялось рассказала представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Гульназ Галлямова, однако причин этому не назвала. Именно ОНФ выступил организатором прямых трансляций послания президента на медиафасадах в Москве.
Напомним, сегодня, 15 января, в 12.00 по московскому времени президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.
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