Для нефтяных компаний могут ввести экологические штрафы

Депутат Государственной думы России Максим Шингаркин предложил ввести налог для нефтяников. По его словам, после суда по делу о разливе нефти “Норникелем” стали понятны масштабы ущерба экологии от нефтяной отрасли.

Экологические сборы могли бы увеличить бюджет страны на 30% - с 20 до 27 триллионов рублей, сообщает newizv.ru. За разлитие нефти с “Норникеля” могут взыскать 147 миллиардов рублей, если суд в Красноярске примет такое решение. При обосновании своего предложения на сайте радио “Эхо Москвы” Максим Шингаркин напомнил, что в 2015 году, по сообщениям министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, произошло около 11 000 разливов, в окружающую среду попало 1 500 000 тонн нефтепродуктов. То, что никто не стал оспаривать эту информацию, может стать основанием для требования возмещения ущерба. Если суд подтвердит, что “Норникелю” придется выплатить 147 миллиардов рублей, то можно прийти к выводу, что ежегодные экологические происшествия будут стоить нефтяникам 7 триллионов рублей. Речь идет о среднем значении разливов, которые происходят каждый год. По мнению депутата, случай с “Норникелем” при условии решения суда о выплате может стать прецедентом, который демонстрирует ущерб для бюджета со стороны нефтяной отрасли. Поскольку срок исковой давности по экологическим происшествиям составляет двадцать лет, Шингаркин указывает на возможность отсудить 140 триллионов рублей за все ЧП в рамках срока. Он рассчитывает на поддержку экоактивистов и Европейского суда по правам человека.

