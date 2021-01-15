В Нижнем Тагиле очистка дорог от снега проходит по графику

Организация процесса происходит согласно ГОСТу.
Муниципальные дорожники активно работают, выкладывают ежесуточные отчеты о своей работе, принимают обращения и оперативно реагируют,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
В Нижнем Тагиле в первоочередном порядке осуществляют уборку снега с тех дорог, где проходят маршруты движения общественного транспорта, а также с магистралей, соединяющих районы города.
Кроме того, соответственно требованиями ГОСТ Р 50597-2017, в списке первой очереди находятся аварийно-опасные участки дорог: подъемы, спуски и опасные повороты.