В Нижнем Тагиле очистка дорог от снега проходит по графику

В Нижнем Тагиле определена очередность уборки снега на дорогах, сообщает управление городским хозяйством администрации города.

Организация процесса происходит согласно ГОСТу. Муниципальные дорожники активно работают, выкладывают ежесуточные отчеты о своей работе, принимают обращения и оперативно реагируют,рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города. В Нижнем Тагиле в первоочередном порядке осуществляют уборку снега с тех дорог, где проходят маршруты движения общественного транспорта, а также с магистралей, соединяющих районы города. Кроме того, соответственно требованиями ГОСТ Р 50597-2017, в списке первой очереди находятся аварийно-опасные участки дорог: подъемы, спуски и опасные повороты. Более 60 единиц спецтехники убирает снег с улиц Нижнего Тагила

